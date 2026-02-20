La Sicilia stanzia 1,5 milioni di euro per le scuole con il programma Liberi di scegliere | laboratori e incontri per conoscere la mafia e scegliere da che parte stare

Il governo siciliano ha deciso di investire 1,5 milioni di euro per il progetto “Liberi di scegliere”, avviato il 18 febbraio 2026 con la Circolare n. 5. La scelta nasce dall’aumento dei casi di coinvolgimento di giovani nelle attività mafiose. Il programma prevede laboratori e incontri nelle scuole dell’isola, per aiutare gli studenti a riconoscere la presenza della criminalità e a fare scelte consapevoli. Le attività includono testimonianze e simulazioni pratiche, per rafforzare la cultura della legalità tra i giovani.