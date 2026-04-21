FesteggiAmo la terra Oltre 200 studenti in San Romano per parlare di ambiente

Oltre 200 studenti si sono riuniti questa mattina a San Romano per partecipare a un evento dedicato alla tutela dell’ambiente. Durante l’iniziativa, sono stati affrontati temi legati alla natura, alla sostenibilità e alla consapevolezza ecologica. L’obiettivo principale è stato coinvolgere i giovani, sensibilizzandoli sulle problematiche ambientali attraverso attività e interventi specifici. La giornata ha visto anche momenti di confronto tra gli studenti e gli organizzatori.

Una mattinata dedicata all’ambiente, alla conoscenza e al coinvolgimento delle nuove generazioni: si è svolta oggi (lunedì 20 aprile) all’Auditorium di San Romano l’iniziativa “FesteggiAMO la Terra”, organizzata in occasione della 56ª Giornata Mondiale della Terra, che sarà ricordata domani 22 aprile). L’evento ha visto la partecipazione di circa 200 studenti di diverse classi primarie e secondarie di primo grado del Comune di Lucca. Il convegno è stato aperto dall’istituto tecnico agrario Busdraghi, con le stesse studentesse, accompagnate dalle loro professoresse, che hanno parlato di biodiversità e progetti legati al territorio e all’ambiente, presentando i loro progetti di ricerca e studio sui temi ambientali, offrendo un contributo concreto e consapevole alla riflessione sulla tutela del territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "FesteggiAmo la terra". Oltre 200 studenti in San Romano per parlare di ambiente DON'T Panic in Italy: Every Situation You Need to Know. 5 Real-Life Situations in One Video Notizie correlate Studenti protagonisti per l’ambiente: il liceo Buonarroti celebra la Giornata della terraPisa, 13 aprile 2026 – Il Liceo Scientifico Filippo Buonarroti di Pisa prosegue il proprio impegno sui temi della sostenibilità ambientale e della... Ambiente, Regione Lombardia approva protocollo per il ‘Fondo idrocarburi’ 2024: oltre 200.000 euro nLa Giunta regionale della Lombardia ha approvato il protocollo d’intesa relativo al Fondo idrocarburi 2024, con l’assegnazione complessiva di 201. Contenuti e approfondimenti Si parla di: FesteggiAmo la terra. Oltre 200 studenti in San Romano per parlare di ambiente; Weekend a Roma: 16 eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 aprile. Lucca celebra la Giornata della Terra: oltre 200 studenti in San RomanoUna mattinata dedicata all’ambiente, alla conoscenza e al coinvolgimento delle nuove generazioni: si è svolta oggi (20 aprile) all’Auditorium di San Romano l’iniziativa FesteggiAMO la Terra, organiz ... noitv.it