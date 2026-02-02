Ambiente Regione Lombardia approva protocollo per il ‘Fondo idrocarburi’ 2024 | oltre 200.000 euro n

La Regione Lombardia ha ufficialmente approvato il protocollo per il Fondo idrocarburi 2024. La cifra stanziata supera i 200.000 euro e servirà a finanziare progetti legati all’ambiente e alla gestione delle risorse naturali. La decisione è stata presa durante la riunione della Giunta regionale, che ha dato il via libera a questa misura per sostenere iniziative sul territorio.

La Giunta regionale della Lombardia ha approvato il protocollo d’intesa relativo al Fondo idrocarburi 2024, con l’assegnazione complessiva di 201.876 euro a undici comuni del territorio regionale interessati da attività estrattive di idrocarburi. Il provvedimento, proposto dall’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, è frutto di un’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le risorse provengono dalle royalties generate dallo sfruttamento delle risorse del sottosuolo e sono destinate a progetti che mirano a migliorare la qualità della vita nei territori dove operano impianti di estrazione di petrolio e gas naturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

