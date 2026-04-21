Feste private dopo Katy Perry quali sono le star che incassano di più

Dopo il soggiorno romano di Katy Perry, molte star continuano a organizzare feste private e a ricevere ingaggi elevati per eventi esclusivi. Alcune di queste celebrità si sono fatte notare per le cifre ottenute, spesso grazie a apparizioni in occasioni di alto livello. Le feste private restano un settore in crescita, con artisti che partecipano a eventi di lusso in diverse città del mondo.

Il blitz romano di Katy Perry, arrivata a Roma con un volo privato da New York per una permanenza lampo di appena ventiquattro ore, ha riportato sotto i riflettori un fenomeno che da anni attraversa il mondo dello spettacolo: le superstar ingaggiate per feste private, convention aziendali e celebrazioni miliardarie. La cantante americana è stata la guest star della Vorwerk International Award Night, la serata di gala organizzata alla Nuvola di Fuksas per premiare i migliori venditori globali del gruppo tedesco che produce Bimby e Folletto. Un evento blindato, riservato esclusivamente agli ospiti dell'azienda, che ha trasformato per una notte l'Eur in un'arena pop per pochi.🔗 Leggi su Iltempo.it

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