Un’indagine è stata avviata in Australia nei confronti di una pop star internazionale, accusata di aver commesso violenza sessuale ai danni di un’attrice. La vittima ha condiviso sui social media una descrizione dei fatti, che risalirebbero al 2010. La cantante è stata chiamata a rispondere delle accuse, e l’indagine è attualmente in corso.

L’attrice ha raccontato sui social i fatti che risalirebbero al 2010. Ora, in Australia è stata aperta un’indagine. Per Katy Parry si tratterebbero di “bugie sconsiderate e pericolose” In seguito alle accuse pubbliche mosse su Threads dall’attrice Ruby Rose verso la nota cantante Katy Perry, è stata aperta un’indagine in Australia. Secondo quanto riportato dai media locali sulla base dei dettagli forniti dalla polizia australiana, ilreato contestato dall’attrice verso la pop star è tra i più gravi: violenza sessuale. Sul social Rose ha raccontato la vicenda, presumibilmente avvenuta in un club a Melbourne quasi 20 anni fa. Ma l’attrice non avrebbe sporto denuncia nell’immediato dei fatti perché Parry l’avrebbe aiutata con il visto per gli Stati Uniti.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Katy Perry, la pop star indagata per violenza sessuale ai danni di Ruby Rose

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