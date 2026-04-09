Su Instagram, il primo ministro canadese si presenta sempre più presente nelle foto di Katy Perry, che recentemente ha condiviso uno scatto che li ritrae insieme. La cantante ha anche pubblicato una didascalia con una frecciatina sul «karma», senza ulteriori dettagli. La presenza costante del politico nelle immagini social della cantante ha attirato l'attenzione dei follower, mentre la musica e la politica sembrano unirli in un rapporto visibile online.

Tra le altre foto del carosello appare poi la figlia della cantante, Daisy Dove, il bigliettino di un biscotto della fortuna, un video dalla spiaggia, foto della natura e alcuni momenti dal tour Lifetimes. Anche la caption non passa inosservata, con quella che potrebbe essere una frecciatina, nemmeno troppo velata, all'ex compagno di Katy Perry, Orlando Bloom. Scrive la cantante: «Non avrei mai immaginato che il karma potesse essere così gratificante». Che si riferisca forse a quanto sia soddisfatta della sua nuova vita dopo aver concluso, non senza sofferenza, la relazione decennale con l'ex? Nel frattempo, a parlare sono le tantissime foto di Justin Trudeau, pubblicate con costanza a partire dal dicembre 2025, quando la cantante ha condiviso alcune foto di coppia scattate durante un viaggio in Giappone. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Katy Perry e Justin Trudeau, più innamorati che mai nella nuova foto social e quella frecciatina sul «karma»

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