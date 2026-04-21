Festa della sopressa a San Luca di Tribano

A San Luca di Tribano si tiene una festa dedicata alla sopressa, un appuntamento che richiama molti abitanti e visitatori. Il paese, piccolo e immerso nella campagna, celebra le tradizioni locali attraverso questa manifestazione. Durante l’evento si svolgono degustazioni e momenti dedicati alla produzione della sopressa, un prodotto tipico della zona. La festa rappresenta un’occasione per riscoprire le radici del territorio e le sue usanze.

San Luca è un luogo del cuore: un piccolo paesino, immerso nella campagna, dove rivivono le antiche tradizioni con gusto. Proprio qui nasce l'originale Sopressa di San Luca, prodotta artigianalmente da carne biologica a km zero. Dopo mesi di stagionatura la Sopressa di San Luca è pronta per.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Festa dell'Asparago a Tribano: un mese ricco di appuntamentiIl Comune di Tribano si prepara a celebrare l'asparago in occasione della 43esima festa provinciale. San Marzano, raccolta rifiuti al Santuario in vista della festa di San GiuseppeTarantini Time QuotidianoIn vista dei solenni festeggiamenti dedicati a San Giuseppe, i volontari di Retake promuovono un’iniziativa di cittadinanza...