Festa della mamma al Casal Del Gelso

In occasione della Festa della Mamma, si terrà un evento speciale al Casal Del Gelso, che prevede un pomeriggio dedicato alle famiglie. L’iniziativa si svolgerà nel pomeriggio e coinvolgerà i partecipanti in attività pensate per celebrare le madri. Non sono stati comunicati dettagli aggiuntivi sugli orari o le modalità di partecipazione.

In occasione della Festa della Mamma, abbiamo il piacere di invitarti a un pomeriggio speciale al Casal Del Gelso.Sabato 9 Maggio, a soli 25 minuti da Firenze, ci ritroveremo in piena campagna per un’esperienza sospesa nel tempo: un laboratorio creativo dedicato esclusivamente alla complicità tra.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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