Spaccia cocaina al parco del Gelso In manette un pusher albanese di 38 anni

I carabinieri di Bellaria Igea Marina hanno preso un pusher albanese di 38 anni nel parco del Gelso. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato colto in flagrante mentre spacciava cocaina e ora si trova in manette.

I carabinieri della stazione di Bellaria Igea Marina hanno arrestato in flagranza un cittadino albanese 38enne, già noto alle forze dell'ordine, domiciliato nel comune e indagato ora per spaccio. Gli uomini dell'Arma, martedì sera, a seguito di segnalazioni pervenute dai cittadini circa movimenti sospetti riconducibili a un'attività di spaccio nei pressi del parco del Gelso, hanno predisposto un servizio mirato di controllo del territorio. Durante l'osservazione, i carabinieri hanno individuato un soggetto che si aggirava con fare circospetto in sella ad una bici. Dopo pochi minuti, il 38enne veniva notato avvicinarsi al conducente di un'auto in sosta per effettuare un rapido scambio, prima di allontanarsi frettolosamente.

