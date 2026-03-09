Festa della donna Mattarella | ‘Il conto tra la Repubblica e le donne non è ancora alla pari’

Questa mattina alla cerimonia a Montecitorio per la Giornata internazionale della Donna, il presidente della Repubblica ha affermato che il rapporto tra la Repubblica e le donne non è ancora paritario. Durante l'evento, sono stati ricordati i progressi fatti e le sfide ancora da affrontare, sottolineando l'importanza di continuare a lavorare per l'uguaglianza. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e attivisti.

Questa mattina al Palazzo del Quirinale la cerimonia per la celebrazione della Giornata Internazionale della Donna. Nella sala gremita siedono molte donne di tutte le età: professioniste, lavoratrici, rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura, della scuola e dell’impresa. Molte ascoltano in silenzio, con lo sguardo attento; altre trattengono l’emozione mentre scorrono le parole del capo dello Stato. All’evento partecipano le più alte cariche istituzionali, tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana e la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Festa della donna, Mattarella: ‘Il conto tra la Repubblica e le donne non è ancora alla pari’ Articoli correlati Mattarella, la cerimonia al Quirinale per la Giornata internazionale della donna: ‘Il conto tra la Repubblica e le donne non è ancora alla pari’Questa mattina al Palazzo del Quirinale la cerimonia per la celebrazione della Giornata Internazionale della Donna. Festa della donna 2026: un'occasione per le donne imprenditriciConfartigianato Donne impresa Parma ha organizzato in collaborazione con ANCOS APS Parma, l’evento di presentazione di “SPAZIO DONNE VALORI"... Altri aggiornamenti su Festa della Temi più discussi: Laura Mattarella in campo su maternità e salari: C’è tanta strada da fare; Laura Mattarella: Vera parità quando le donne al vertice non saranno più un'eccezione; Festa della donna dell'8 marzo, perché si celebra in questo giorno e il significato del dono della mimosa; Laura Mattarella: La maternità resta un ostacolo. Per le donne c’è ancora tanta strada da fare. Laura Mattarella in campo su maternità e salari: «C’è tanta strada da fare»ROMA Non è solita far sentire la sua voce, benché la sua presenza non manchi mai: ombra elegante e riservata del padre che segue in ogni avvenimento istituzionale. Laura ... ilmessaggero.it Festa della donna dell'8 marzo, perché si celebra in questo giorno e il significato del dono della mimosaPerché l’8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna, quando è nata e perché in Italia si regala la mimosa come simbolo ... virgilio.it La Festa della Bellezza a Sassari celebra il 75° compleanno con un mese di iniziative. Il clou il 17 maggio, i primi appuntamenti due settimane prima. Il servizio di Franco Ferrandu #Videolina #TgVideolina #CavalcataSarda - facebook.com facebook