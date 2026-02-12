Horcynus Orca | a Realmonte il reading-concerto con Francesco Less

A Realmonte, il pubblico ha assistito a un reading-concerto dedicato a “Horcynus Orca” con Francesco Less. La serata ha unito letteratura, musica e arti visive, portando gli spettatori in un viaggio tra le pagine del romanzo di Stefano D’Arrigo. L’evento ha coinvolto appassionati e curiosi, rendendo omaggio a uno dei capolavori più intensi del Novecento.

Una serata che unisce letteratura, musica e arti visive nel segno di uno dei romanzi più intensi del Novecento. Domenica 15 febbraio, alle ore 19, la galleria A Sud artecontemporanea di Realmonte ospiterà il reading-concerto “Horcinus Orca”, tratto dall’opera di Stefano D’Arrigo e interpretato da Totò Nocera e Francesco Less. L’iniziativa rientra nel programma del “Festival del Torto” e si svolgerà negli spazi del circolo culturale in via Rina 268. Accanto al momento performativo sarà visitabile anche “Mare cielo e bagnanti”, mostra personale dell’artista Giovanni Proietto, in un dialogo tra parola scritta, dimensione sonora e ricerca visiva contemporanea.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

