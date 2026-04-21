Festa country nel locale ma gli estintori erano scaduti dal 2019

Durante una festa a tema country organizzata in un locale, i carabinieri della compagnia di Latisana, insieme ai reparti del Nas e dell'Ispettorato del lavoro, hanno condotto un controllo. Durante l’ispezione sono stati verificati vari aspetti dell'evento, tra cui la sicurezza antincendio. È emerso che gli estintori presenti nel locale risultavano scaduti dal 2019. La festa, pubblicizzata anche sui social, si è svolta senza che fossero rilevate altre irregolarità.