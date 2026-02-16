Estintori scaduti e alcol a minorenne denunce e multe nella movida

Un esercente di Agrigento ha subito una denuncia e una multa perché ha tenuto in funzione estintori scaduti e ha servito alcol a un minorenne durante una serata in centro. I controlli della polizia hanno portato alla scoperta di questi problemi nel locale, che ha anche ricevuto una sanzione amministrativa. Gli agenti hanno sequestrato prodotti e verificato la regolarità delle attrezzature di sicurezza.

Controlli serrati nei locali della movida agrigentina. Un esercente è stato denunciato per estintori con revisione scaduta e sanzionato con una multa da 1.000 euro, un altro è stato multato per aver venduto alcolici a una minorenne, mentre numerosi interventi sono scattati per musica ad alto volume. La notizia è riportata oggi sul giornale La Sicilia. Le verifiche, disposte nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica coordinati dal questore Tommaso Palumbo, sono state intensificate nelle ultime settimane. In un pub del centro cittadino i poliziotti hanno accertato la presenza di estintori scaduti e non revisionati: il titolare è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Agrigento per mancata revisione dei dispositivi antincendio.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Durante un intenso fine settimana, i controlli dei carabinieri a Santa Margherita di Belìce hanno portato alla scoperta di attività illecite, tra cui il consumo di alcol da parte di minorenni e lavoro non regolare.

I carabinieri di Napoli hanno fatto un giro nei locali della movida nel centro città.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.