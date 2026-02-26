Per la procura di Milano Caltagirone e Del Vecchio erano d’accordo su Generali fin dal 2019 Mef? Criticabile ma non perseguibile

Secondo quanto riferito, tra Caltagirone e Del Vecchio ci sarebbe stata una convergenza di intenti riguardo a Generali fin dal 2019, anno in cui Del Vecchio era ancora presente. La vicenda riguarda una presunta intesa tra i due imprenditori per influenzare le strategie delle principali società di investimento, con implicazioni che si sarebbero sviluppate negli anni successivi.

Il presunto accordo tra Francesco Gaetano Caltagirone e Leonardo Del Vecchio sulla conquista di Generali e, lungo la strada, di Mediobanca, risalirebbe al 2019, quando il patron di Luxottica era ancora in vita. Lo ha dichiarato il procuratore di Milano, Marcello Viola, nel corso di un'audizione della commissione di inchiesta sul sistema bancario. Secondo quel che è stato ricostruito dalla procura, ha detto il magistrato, l'intesa tra i due miliardari che viene ipotizzata dalle indagini sul caso "troverebbe origini addirittura dal 2019, allorquando si era registrato un avvicinamento strategico tra i due soci mediante il parallelo rafforzamento delle rispettive partecipazioni azionarie, pur in assenza di patti formali o di una dichiarazione di un'azione concertata".