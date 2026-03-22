Roma Fiumicino assunzioni per 20 facchini anche senza esperienza | non ci sono limiti di età

A Roma Fiumicino sono aperte assunzioni per venti facchini, anche senza esperienza pregressa e senza limiti di età. Le posizioni si rivolgono a persone interessate a lavorare nell’area aeroportuale, in un momento di maggiore afflusso di turisti durante l’estate. Le selezioni sono aperte e le assunzioni sono immediate.

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento dei flussi turistici si aprono nuove opportunità di lavoro nel Lazio, in particolare nell’area aeroportuale di Fiumicino. Si cercano 20 facchini addetti alla movimentazione di merci e bagagli. Si tratta di una proposta particolarmente interessante per chi è in cerca di un impiego anche senza esperienza, senza particolari vincoli di età, con inserimento mediato dal Centro per l’impiego, quindi con tutte le tutele del caso. Mansioni. Le figure selezionate saranno impiegate in attività di facchinaggio, con mansioni legate principalmente alla movimentazione di bagagli e merci all’interno dell’area di Fiumicino. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Roma Fiumicino, assunzioni per 20 facchini anche senza esperienza: non ci sono limiti di età Articoli correlati Nuove assunzioni MediaWorld, 100 posti tra uffici e negozi anche senza esperienzaCon il nuovo anno appena iniziato, Mediaworld ha annunciato l'apertura di un centinaio di nuove posizioni lavorative su tutta la penisola. Fiumicino: 22 posti, zero esperienza, nessuna etàA Roma Fiumicino si apre una finestra occupazionale concreta per ventidue persone, anche se l’annuncio originale parla di 20 posti disponibili. Una raccolta di contenuti su Roma Fiumicino Temi più discussi: Roma Fiumicino: assunzioni per 20 facchini, non serve esperienza, non ci sono vincoli di età; Roma Fiumicino si conferma nella top ten dei migliori aeroporti al mondo; Maltempo: infiltrazioni all'aeroporto di Fiumicino. Acqua ai terminal 1 e 3; Wizz Air aggiunge il 17mo A321Neo a Roma Fiumicino. Wizz Air a Roma Fiumicino: nuovo aereo e 500.000 posti in piùWizz Air amplia la base di Roma Fiumicino con il 17° A321neo: maggior capacità, nuove rotte internazionali e ricadute occupazionali per la capitale ... viaggiamo.it Roma Fiumicino: assunzioni per 20 facchini, non serve esperienza, non ci sono vincoli di etàNuova opportunità di lavoro a Roma Fiumicino, si selezionano 20 facchini. Non serve esperienza e non ci sono vincoli di età. Ecco i dettagli e come candidarsi. ticonsiglio.com Il drone ha percorso circa 6 chilometri fino a Ostia, sorvolando l’autostrada Roma-Fiumicino e la linea ferroviaria facebook