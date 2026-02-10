Ferrari Luce | Jony Ive firma l’abitacolo della prima elettrica tra design minimal e lusso tecnologico

La Ferrari ha svelato il nome della sua prima auto elettrica: si chiamerà Luce. L’annuncio è arrivato il 9 febbraio 2026, e rappresenta un passo importante per la casa di Maranello. La vettura unisce un design minimalista a tecnologia di lusso, con Jony Ive che ha firmato l’abitacolo. La Ferrari si prepara a entrare nel mondo delle auto elettriche, puntando su stile e innovazione.

La Ferrari ha ufficializzato il nome della sua prima auto elettrica: Luce. L’annuncio, giunto il 9 febbraio 2026, segna una svolta per la casa automobilistica di Maranello e apre un nuovo capitolo nella storia del design e della tecnologia Ferrari. A curare gli interni del modello è stato Jony Ive, celebre per il suo ruolo in Apple, attraverso il suo studio LoveFrom. L’attesa per il debutto di un’auto elettrica Ferrari si era fatta sentire, alimentata da un piano di avvicinamento graduale alla presentazione definitiva. La rivelazione del nome, Luce, e dei primi dettagli degli interni rappresenta un passo significativo in questa direzione.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Ferrari Luce Ferrari Luce: Rivoluzione elettrica negli interni, design ispirato alla Formula 1 e guida più connessa. Ferrari presenta gli interni della sua prima auto elettrica, Luce. Ferrari Luce, la prima elettrica di Maranello vista da dentro A Maranello si avvicina il momento della prima Ferrari elettrica. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Ferrari Luce Argomenti discussi: Luce, la prima elettrica del Cavallino: svelati nome e interni della nuova vettura; Lego Icons Ferrari F2004 e Michael Schumacher: il modellino per celebrare il campione tedesco. Jony Ive firma l’abitacolo Ferrari Luce: è il riflesso più vicino dell’Apple Car che non vedremo maiIl nuovo interno della Ferrari Luce, progettato da LoveFrom di Jony Ive, mostra materiali, interfaccia e filosofia che ricordano da vicino ciò che avrebbe potuto essere Apple Car. iphoneitalia.com Ferrari Luce, i primi commenti: si sente il sapore di Apple CarIve aveva lavorato assiduamente alla struttura dell'abitacolo, che appunto doveva richiamare l'immediatezza di iPhone nella navigazione e nell'estetica. Purtroppo il frutto del suo lavoro non vedrà ... hdblog.it Ferrari Luce: stasera chiedo a Nicola Armaroli se metallo, vetro e uno stile che salta immediatamente all’occhio gli ricordano quel design “tattile” che tanti geek-nerd amano visceralmente. Tanti, ma non tutti. Un amico mi ha detto: “Questa Ferrari dividerà”. Co facebook Si chiama “ #Luce” la prima #Ferrari #elettrica: svelato anche il design – Video x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.