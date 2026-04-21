Fulmini nel buio e turbolenze in volo | il viaggio di Chiara Ferragni tra paura e meraviglia FOTO

Durante il ritorno dalla Namibia, Chiara Ferragni ha condiviso sui social alcuni momenti di tensione vissuti in volo, tra fulmini nel buio e turbolenze che hanno reso il viaggio movimentato. La blogger ha descritto le difficoltà incontrate durante il volo, senza fornire dettagli sulle cause o sugli eventuali interventi dell'equipaggio. La sua testimonianza ha suscitato attenzione tra i follower, che hanno commentato le sue esperienze.

Chiara Ferragni ha raccontato sui social il rientro movimentato dal suo viaggio in Namibia, condividendo con i follower alcuni momenti di forte tensione vissuti durante il volo. L’ aereo si è infatti trovato nel mezzo di una tempesta notturna, con fulmini continui visibili dal finestrino, una scena che lei stessa ha definito qualcosa di mai visto prima. Chiara ha anche scherzato sulle possibili reazioni “di pancia” ad un volo così avventuroso. Chiara Ferragni, fulmini sull’aereo (da Instagram) Nei due video pubblicati nelle storie di Instagram, il cielo appare attraversato da lampi sempre più ravvicinati e frequenti, mentre l’influencer riprende sé stessa, visibilmente scossa, e poi l’esterno.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Fulmini nel buio e turbolenze in volo: il viaggio di Chiara Ferragni tra paura e meraviglia (FOTO) Notizie correlate Tra tempeste e turbolenze: il rientro traumatico di Chiara FerragniL’imprenditrice digitale Chiara Ferragni è rientrata in Italia dopo un viaggio di rigenerazione in Namibia, affrontando un volo turbolento... Leggi anche: Paura per Chiara Ferragni in aereo, le turbolenze e la forte tempesta: “Mai visto nulla di simile” Altri aggiornamenti Si parla di: Chiara Ferragni, terrore in volo: Mai visto niente di simile. Cos’è successo. Paura per Chiara Ferragni in aereo, le turbolenze e la forte tempesta: Mai visto nulla di similePaura per Chiara Ferragni di ritorno dalla Namibia. Sul volo dall'Africa all'Italia, l'influencer si è trovata nel mezzo di una tempesta con fulmini e ... fanpage.it Chiara Ferragni, terrore in volo: Mai visto niente di simile. Cos’è successoChiara Ferragni è tornata di recente al centro delle cronache mondane per un episodio che ha mescolato il fascino del viaggio esotico con il puro terrore ad ... thesocialpost.it