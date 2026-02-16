LIVE Pattinaggio artistico Libero coppie Olimpiadi in DIRETTA | Conti-Macii serve un libero perfetto per puntare al podio

Conti e Macii si preparano a esibirsi sul ghiaccio di Milano Cortina 2026, dopo aver ottenuto un punteggio che li mette in corsa per il podio. La loro performance nel libero sarà decisiva per determinare il loro risultato finale alle Olimpiadi di quest’anno. Questa sera, gli atleti affronteranno il programma più importante della competizione, in una sfida che si preannuncia intensa e ricca di emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50: Questa sera, sul ghiaccio dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, va in scena il free program delle coppie di pattinaggio artistico, atto conclusivo di una gara che, dopo lo short, si è rivelata più incerta e combattuta che mai. La classifica è cortissima, le distanze ridotte al minimo e tutto lascia presagire un libero ad altissima tensione agonistica. 19.47: Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero delle coppie di artistico dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. CONTI E MACII IN VERSIONE SPAGNOLA La coppia azzurra completa il programma con qualche piccola sbavatura e si piazza a centro classifica dopo il corto. Sara Conti e Niccolò Macii alla fine chiudono ottavi e sono chiamati alla grande rimonta nel corso