Fermato con una scacciacani senza tappo rosso e un coltello a serramanico | denunciato 20enne

Un 20enne è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di una scacciacani senza tappo rosso e di un coltello a serramanico, oggetti che ha portato con sé mentre passeggiava nel centro cittadino. La polizia lo ha fermato durante un controllo di routine e ha scoperto che gli strumenti erano potenzialmente pericolosi, soprattutto considerando che il coltello era aperto e facilmente utilizzabile. La presenza di questi oggetti ha fatto scattare immediatamente la denuncia, in un tentativo di prevenire eventuali incidenti.

I carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Villafranca di Verona lo hanno notato che si aggirava con fare sospetto nei pressi dell'isola ecologica Nessuna tolleranza da parte dell'Arma verso chi minaccia l'incolumità pubblica, contrastando il possesso illegale di armi ed oggetti atti ad offendere, allo scopo di toglierli dalle strade prima che possano essere utilizzati. È in questo contesto che, nella notte di domenica 1° febbraio, i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Villafranca di Verona, hanno deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica scaligera un 20enne del posto, accusato di porto abusivo di armi. Fermato dai Carabinieri a Villafranca: il giovane nascondeva tra i vestiti una scacciacani senza tappo rosso e un coltello a serramanico.