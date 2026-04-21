Ferentino infortunio sul lavoro in un’azienda di arredamenti | ferito un operaio

Nel primo pomeriggio di ieri, alle 14.30, un incidente sul lavoro si è verificato in un'azienda di arredamenti situata in via Mola Bracaglia, a Ferentino. Un operaio è rimasto ferito durante le attività lavorative svolte all’interno della struttura. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza all’operaio. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 14.30, si è verificato un infortunio sul lavoro a Ferentino, in via Mola Bracaglia, all’interno di un’azienda di arredamenti.Un operaio di 66 anni, residente a Ferentino, mentre stava lavorando in autonomia un pezzo di legno con una piallatrice, ha.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Grave infortunio sul lavoro, operaio ferito alla mano Operaio ferito sul lavoro a Belpasso, sit-in dei lavoratori davanti all'azienda"La sicurezza sul lavoro non può essere considerata un elemento secondario né rimandabile. Una raccolta di contenuti Infortuni sul lavoro, un anno nero: 12.710 denunce e ben 22 morti in BergamascaDelle 22 segnalazioni presentate all’Inail, 7 riguardano decessi nell’ambito dell’attività lavorativa (in azienda, sul cantiere...), mentre le altre 15 sono legate ai decessi definiti come «in itinere ... ecodibergamo.it Infortunio sul lavoro. Camionista schiacciato tra portiera e un muro. Ricoverato in ospedaleUn grave infortunio sul lavoro ha scosso la tarda mattinata di ieri a Lodi. L’episodio si è verificato in via San Bassiano, dove un uomo di 56 anni, operaio conducente di un mezzo pesante, è rimasto ... ilgiorno.it