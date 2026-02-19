Operaio ferito sul lavoro a Belpasso sit-in dei lavoratori davanti all' azienda

Un operaio si è infortunato sul lavoro a Belpasso, a causa di un incidente durante le operazioni di carico. L’uomo è stato soccorso dai colleghi e trasportato in ospedale. Per protestare contro le condizioni di sicurezza, i lavoratori hanno deciso di organizzare un sit-in davanti all’azienda Ergon, in contrada Piraino, domani dalle 11 alle 15. Durante l’assemblea, i dipendenti discuteranno delle misure di tutela e delle eventuali azioni da intraprendere. La protesta mira a richiamare l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro.

"La sicurezza sul lavoro non può essere considerata un elemento secondario né rimandabile. Occorrono interventi immediati e verifiche rigorose affinché siano garantite condizioni di lavoro realmente sicure per tutti", afferma la Filcams Cgil. Sit-in domani, dalle 11 alle 15, con assemblea dei lavoratori negli spazi antistanti il magazzino Ergon di Belpasso, in contrada Piraino. La mobilitazione segue il grave incidente avvenuto lunedi' scorso, quando un operaio interinale e' caduto da un cestello sospeso su un muletto all'interno della struttura. L'uomo si trova ancora in gravi condizioni.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Nuovo incidente sul lavoro, grave un operaio di BelpassoUn incidente sul lavoro ha coinvolto un operaio di 50 anni a Belpasso, dopo essere precipitato da circa quattro metri di altezza. Sit-in lavoratori Tekra davanti al Comune di Aversa: “A rischio nostro lavoro, da dicembre senza stipendi”Questa mattina, i lavoratori della Tekra si sono riuniti davanti al Comune di Aversa per un sit-in, preoccupati per il futuro del loro impiego. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incidente sul lavoro a Palo del Colle: operaio ferito gravemente al volto durante lo scarico di un mezzo; Incidente sul lavoro a Motta, l'operaio amputato tornerà a usare la mano persa; Infortunio sul lavoro a Lentate sul Seveso: grave un 58enne precipitato da una impalcatura; Operaio rimane ferito, infortunio sul lavoro nel cantiere di Hera. Incidente sul lavoro a Palo del Colle: operaio ferito gravemente al volto durante lo scarico di un mezzoL’infortunio alle 6.30 del mattino: il 42enne colpito dal cedimento improvviso di una paratia, trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari ... baritoday.it Elmas, operaio ferito mentre installa una porta-finestraNon sono gravi le condizioni del quarantunenne soccorso questa mattina a Elmas dopo un incidente sul lavoro: l’uomo, operaio che lavora per una ditta specializzata nell’installazione di infissi, è ... sardiniapost.it #cronaca #Elmas, operaio travolto e ferito da una porta finestra durante l’installazione x.com Gli cade addosso una porta finestra: ferito un operaio Elmas: l’uomo, dipendente di una ditta specializzata, è finito sul pavimento sotto il peso dell’infisso facebook