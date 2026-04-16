In un’intervista a 'Sky Sport', il difensore del Milan ha commentato la situazione della squadra, sottolineando l’importanza di mantenere la forza dei grandi campioni, citando in particolare l’allenatore. Ha parlato delle sfide attuali e delle prospettive future, senza entrare in dettagli specifici sulle cause delle difficoltà. Le sue parole riflettono l’attenzione a rafforzare il gruppo e a mantenere alta la motivazione.

Senza Matteo Gabbia in campo, il Milan perde: lo dicono i numeri. Le ultime prestazioni negative dei rossoneri sono arrivate in corrispondenza dell'assenza del difensore azzurro. Ma ora il centrale è pronto a tornare in campo. Secondo le ultime indiscrezioni, Gabbia dovrebbe tornare al centro della difesa nel match di domenica contro il Verona. Intervistato dai microfoni di 'Sky Sport', il difensore del Milan ha provato a dare una spiegazione al momento di difficoltà dei rossoneri. Non solo, nelle sue parole anche la possibile strada da intraprendere per uscire dalla crisi. Ecco, dunque, le parole di Matteo Gabbia. Ti sei chiesto il perché di questo cambio di rendimento? “Io penso che possa essere un misto di cose: fisico, tecnico, psicologico.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Come superare questo momento? Gabbia: “Dobbiamo mantenere la forza dei grandi campioni e quindi di Allegri”

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