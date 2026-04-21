Femminicidio nell’alessandrino arrestato ex compagno 57enne

Da tv2000.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’area dell’alessandrino è stato arrestato un uomo di 57 anni, ex compagno della donna uccisa. La polizia ha eseguito l’arresto in relazione all’accusa di femminicidio. La vicenda riguarda il decesso di una donna trovata senza vita nella sua abitazione. Le forze dell’ordine stanno svolgendo le indagini per chiarire le modalità e i motivi dell’evento.

Nell’Alessandrino arrestato l’ex compagno di una donna uccisa: l’accusa è di femminicidio. Servizio di Beatrice Bossi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Femminicidio nell'alessandrino, arrestato ex compagno 57enne

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