Femminicidio nell’alessandrino arrestato ex compagno 57enne

Nell’area dell’alessandrino è stato arrestato un uomo di 57 anni, ex compagno della donna uccisa. La polizia ha eseguito l’arresto in relazione all’accusa di femminicidio. La vicenda riguarda il decesso di una donna trovata senza vita nella sua abitazione. Le forze dell’ordine stanno svolgendo le indagini per chiarire le modalità e i motivi dell’evento.

Nell’Alessandrino arrestato l’ex compagno di una donna uccisa: l’accusa è di femminicidio. Servizio di Beatrice Bossi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Femminicidio nell’alessandrino, arrestato ex compagno 57enne Femminicidio nell'alessandrino, arrestato ex compagno 57enne Notizie correlate Donna uccisa nell'Alessandrino: arrestato l'ex compagno 57enneAGI - E' stato arrestato dai carabinieri e condotto nel carcere di Vercelli il 57enne sospettato del femminicidio dell'ex compagna, avvenuto in... Leggi anche: Ancora un femminicidio, accoltellata donna di 53 anni nell’Alessandrino Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Femminicidio a Vignale Monferrato: fermato l’ex compagno della donna accoltellata; Chi è Silvio Gambetta, il 57enne che ha ucciso l'ex Loredana Ferrara: podista e suo ex allenatore. Femminicidio nell'Alessandrino, l'ex compagno è in carcere a Vercelli(ANSA) - VIGNALE MONFERRATO, 21 APR - È stato arrestato dai carabinieri e rinchiuso nel carcere di Vercelli Silvio Gambetta, 57 anni, per il femminicidio dell'ex compagna Loredana Ferrara di 53 anni. msn.com Femminicidio, uccisa a coltellate dall’ex compagno campione di podismo: avevano corso con la GarlascheseIl femminicidio nell’Alessandrino: prima di accoltellare Loredana Ferrara in piazza a Vignale Monferrato Silvio Gambetta aveva tentato di investirla con un ... laprovinciapavese.gelocal.it #TG2000 - Ancora un #femminicidio, accoltellata donna di 53 anni nell’Alessandrino #21aprile #cronaca #news #TV2000 @tg2000it x.com Femminicidio nell’Alessandrino: donna uccisa in strada, fermato l’ex compagno - facebook.com facebook