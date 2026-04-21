Ancora un femminicidio accoltellata donna di 53 anni nell’Alessandrino

Un’altra donna di 53 anni è stata uccisa nell’Alessandrino, un piccolo paese di meno di mille abitanti. La vittima è stata accoltellata a morte per strada dall’ex compagno, in un episodio che si aggiunge all’elenco di femminicidi registrati nel paese. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo e stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Ennesimo femminicidio. È accaduto nell’Alessandrino, in un piccolo paese di meno di mille abitanti. La vittima è una donna di 53 anni accoltellata a morte per strada dall’ex compagno. Servizio di Beatrice Bossi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ancora un femminicidio, accoltellata donna di 53 anni nell’Alessandrino Ancora un femminicidio, accoltellata per strada nell'Alessandrino Notizie correlate Donna uccisa nell'Alessandrino: arrestato l'ex compagno 57enneAGI - E' stato arrestato dai carabinieri e condotto nel carcere di Vercelli il 57enne sospettato del femminicidio dell'ex compagna, avvenuto in... Leggi anche: Tentato femminicidio a Picanello, rintracciato e fermato l’aggressore della donna accoltellata in strada Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Donna uccisa in strada a coltellate: fermato l'ex compagno; Loredana Ferrara sgozzata in strada davanti ai passanti, fermato l'ex compagno. Femminicidio nell’Alessandrino: donna uccisa in strada, fermato l’ex compagnoAd accoltellare Ferrara sarebbe stato l'ex, Silvio Gambetta, di 57 anni. Fermato dai carabinieri, si trova in caserma a Casale Monferrato. L'uomo è noto in zona per ragioni sportive, attivo nel ... tg.la7.it Femminicidio in strada a Vignale Monferrato (Alessandria): Silvio Gambetta sgozza la compagna Loredana Ferrara e la uccide, arrestatoLa coppia era conosciuta soprattutto nel mondo dell'atletica per le gare podistiche. Lui non aveva accettato la sua intenzione di lasciarlo ... torinotoday.it Omaggio a Morricone - 7 Novembre 2026 ALESSANDRIA Teatro Alessandrino | Orchestra Tebaide facebook