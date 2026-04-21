Ancora un femminicidio accoltellata donna di 53 anni nell’Alessandrino

Da tv2000.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’altra donna di 53 anni è stata uccisa nell’Alessandrino, un piccolo paese di meno di mille abitanti. La vittima è stata accoltellata a morte per strada dall’ex compagno, in un episodio che si aggiunge all’elenco di femminicidi registrati nel paese. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo e stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Ennesimo femminicidio. È accaduto nell’Alessandrino, in un piccolo paese di meno di mille abitanti. La vittima è una donna di 53 anni accoltellata a morte per strada dall’ex compagno. Servizio di Beatrice Bossi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ancora un femminicidio, accoltellata per strada nell'Alessandrino

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