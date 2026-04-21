Donna uccisa nell' Alessandrino | arrestato l' ex compagno 57enne

Un uomo di 57 anni è stato arrestato dai carabinieri e portato nel carcere di Vercelli, sospettato di aver ucciso l'ex compagna ieri sera a Vignale Monferrato, nell'Alessandrino. L'episodio si è verificato in strada nel tardo pomeriggio. La donna è deceduta a seguito delle ferite riportate durante l'aggressione. Le forze dell'ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

AGI - E' stato arrestato dai carabinieri e condotto nel carcere di Vercelli il 57enne sospettato del femminicidio dell'ex compagna, avvenuto in strada ieri nel tardo pomeriggio a Vignale Monferrato, nell'Alessandrino. La Procura di Vercelli ha disposto il massimo riserbo sugli sviluppi investigativi per non pregiudicare l'attività di indagine in corso, che dovrà definire il movente e l'esatta dinamica del delitto. .🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Donna uccisa nell'Alessandrino: arrestato l'ex compagno 57enne Notizie correlate Leggi anche: La donna uccisa a coltellate, arrestato l'ex compagno Nuovo femminicidio a Messina, donna uccisa a coltellate in casa: arrestato l’ex compagno, ha confessatoDaniela Zinnanti, 50 anni, è stata uccisa a coltellate ieri nella sua casa di Messina: fermato l'ex compagno, di 67 anni, che ha confessato alla... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Loredana Ferrara, uccisa in strada con diverse coltellate alla gola: fermato l'ex compagno; Vignale Monferrato, donna accoltellata e uccisa in strada. Fermato l'ex convivente; Loredana Ferrara uccisa per strada con una coltellata alla gola: fermato l'ex convivente Silvio Gambetta; Loredana Ferrara uccisa per strada con una coltellata alla gola: fermato l'ex convivente Silvio Gambetta. Femminicidio nell’Alessandrino: donna uccisa in strada, fermato l’ex compagnoAd accoltellare Ferrara sarebbe stato l'ex, Silvio Gambetta, di 57 anni. Fermato dai carabinieri, si trova in caserma a Casale Monferrato. L'uomo è noto in zona per ragioni sportive, attivo nel ... tg.la7.it Alessandria, donna uccisa in strada con una coltellata alla gola. Fermato l’ex conviventeTorino, 20 aprile 2026 - Giallo a Vignale Monferrato, nell'alessandrino, dove una donna cinquantenne è stata accoltellata alla gola in strada ed è morta. I sanitari del 118 giunti sul posto, in piazza ... quotidiano.net Orrore a Vignale Monferrato, donna uccisa in strada con diverse coltellate alla gola: fermato l'ex compagno. Chi era la vittima >> https://buff.ly/a04uE28 facebook Una donna è stata uccisa e altre sei persone sono state ferite in un attacco armato alle piramidi di Teotihuacan, in Messico x.com