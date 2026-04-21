Femminicidio Loredana Ferrara fermato il suo ex | avrebbe tentato di investirla prima di ucciderla

Un uomo di 57 anni è stato arrestato dai carabinieri e portato nel carcere di Vercelli con l'accusa di aver ucciso l’ex compagna, una donna di 53 anni. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe tentato di investirla prima di colpirla con dei colpi fatali. L'episodio si è verificato in un luogo pubblico e sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

È stato arrestato dai carabinieri e rinchiuso nel carcere di Vercelli Silvio Gambetta, 57 anni, per il femminicidio dell’ex compagna Loredana Ferrara di 53 anni. Il delitto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Vignale Monferrato (Alessandria). A rendere noto l’arresto è il comando provinciale dei carabinieri. La Procura di Vercelli, competente sul territorio, ha disposto il massimo riserbo sugli sviluppi investigativi, per non pregiudicare l’attività di indagine in corso, volta a definire il movente e l’esatta dinamica del delitto. Non si escluderebbe che Gambetta, alla guida di un pick-up, possa prima aver tentato di investire Ferrara, imboccando la salita di piazza Italia, per poi accoltellarla alla gola in via Manzoni.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Femminicidio Loredana Ferrara, fermato il suo ex: avrebbe tentato di investirla prima di ucciderla Notizie correlate Femminicidio a Vignale Monferrato, Loredana Ferrara uccisa a coltellate in strada: fermato l’exVignale Monferrato, la 53enne uccisa con una coltellata alla gola Un’aggressione violenta, in piena strada, sotto gli occhi di un paese sotto shock. Leggi anche: Alessandria, Loredana Ferrara accoltellata e uccisa in piazza dall'ex: fermato Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Femminicidio Vignale, l’ex marito di Loredana: Ha ucciso la madre di nostra figlia, uomo terribile; Loredana Ferrara sgozzata in strada davanti ai passanti, fermato l'ex compagno; Femminicidio di Loredana Ferrara a Vignale Monferrato, l'ex Silvio Gambetta l'avrebbe accoltellata in strada; Femminicidio: Silvio Gambetta sgozza la compagna Loredana Ferrara e la uccide, arrestato. Femminicidio Loredana Ferrara, fermato il suo ex: avrebbe tentato di investirla prima di ucciderlaÈ stato arrestato dai carabinieri e rinchiuso nel carcere di Vercelli Silvio Gambetta, 57 anni, per il femminicidio dell’ex compagna Loredana Ferrara di 53 anni. Il delitto è avvenuto nel tardo ... gazzettadelsud.it Chi era Loredana Ferrara, uccisa con una coltellata alla gola a Vignale Monferrato: fermato l'ex compagnoFemminicidio a Vignale Monferrato: Loredana Ferrara, 52 anni, uccisa con una coltellata alla gola. Fermato l’ex convivente Silvio Gambetta ... tag24.it Il femminicidio di Loredana Ferrara, ieri a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria. La donna aveva 53 anni e una figlia, l'ex compagno l'ha uccisa per strada. x.com Se doveste avere la malsana curiosità di sapere se persone come Matteo Salvini, Simone Pillon o Mario Adinolfi si siano espresse sul femminicidio (ma loro lo chiamerebbero semplicemente omicidio) di Loredana Ferrara da parte dell'italianissimo ex compag - facebook.com facebook