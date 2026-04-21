Alessandria Loredana Ferrara accoltellata e uccisa in piazza dall' ex | fermato

Una donna è stata accoltellata e uccisa ieri pomeriggio a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria, poco dopo le 18.30. L’aggressione è avvenuta davanti alla sua abitazione. L’autore del gesto è stato fermato poco dopo dalle forze dell’ordine. La vittima era conosciuta nel paese, e l’episodio ha suscitato grande sconcerto tra i residenti. La polizia sta ancora indagando sulle modalità dell’accaduto.

Loredana Ferrara è morta ieri, poco dopo le 18.30, davanti a casa, a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria. L’ha uccisa a coltellate quello che fino a pochi mesi fa era il suo compagno di vita, Silvio Gambetta, 57enne molto conosciuto in zona per le sue innumerevoli vittorie nelle corse podistiche. "Ho i brividi mentre le parlo. Tutti ci siamo rimasti malissimo", ha detto una concittadina.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Alessandria, Loredana Ferrara accoltellata e uccisa in piazza dall'ex: fermato Notizie correlate Loredana Ferrara uccisa in strada ad Alessandria, accoltellata alla gola: fermato l'ex convivente della vittimaUna donna di 53 anni, Loredana Ferrara, è stata accoltellata a morte alla gola per strada a Vignale Monferrato, località di meno di mille abitanti... Femminicidio a Vignale Monferrato, Loredana Ferrara uccisa a coltellate in strada: fermato l’exVignale Monferrato, la 53enne uccisa con una coltellata alla gola Un’aggressione violenta, in piena strada, sotto gli occhi di un paese sotto shock. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Loredana Ferrara, uccisa in strada con diverse coltellate alla gola: fermato l'ex compagno; Loredana Ferrara uccisa in strada ad Alessandria, accoltellata alla gola: fermato l'ex convivente della vittima; Loredana Ferrara sgozzata in strada davanti ai passanti, fermato l'ex compagno; Femminicidio di Loredana Ferrara a Vignale Monferrato, l'ex Silvio Gambetta l'avrebbe accoltellata in strada. Loredana Ferrara uccisa in strada ad Alessandria, accoltellata alla gola: fermato l'ex convivente della vittimaUna donna di 53 anni, Loredana Ferrara, è stata accoltellata a morte alla gola per strada a Vignale Monferrato, località di meno di mille abitanti sulle colline patrimonio ... ilmessaggero.it Femminicidio in strada a Vignale Monferrato (Alessandria): Silvio Gambetta sgozza la compagna Loredana Ferrara e la uccide, arrestatoLa coppia era conosciuta soprattutto nel mondo dell'atletica per le gare podistiche. Lui non aveva accettato la sua intenzione di lasciarlo ... torinotoday.it Prima di accoltellare Loredana Ferrara in piazza a Vignale Monferrato, Silvio Gambetta aveva tentato di investirla con un pick up facebook Uccisa a coltellate in strada davanti ai passanti, fermato l'ex di Loredana Ferrara: "L'aveva già aggredita, diceva che era violento". La 53enne morta prima di arrivare in ospedale. Secondo alcune testimonianze la donna era preoccupata x.com