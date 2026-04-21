Femminicidio in strada a Vignale Monferrato Alessandria | Silvio Gambetta sgozza la compagna Loredana Ferrara e la uccide arrestato

Nel tardo pomeriggio di ieri, a Vignale Monferrato, un uomo ha ucciso la compagna in strada, colpendola con un'arma da taglio. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dell'uomo sul posto. La donna è deceduta poco dopo. La vicenda si è svolta di fronte a testimoni, e le autorità stanno ancora accertando le ragioni dell'episodio.

Un femminicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 20 aprile 2026, a Vignale Monferrato, nell'Alessandrino. Loredana Ferrara, 53 anni (foto sotto), è stata uccisa in via Manzoni con una coltellata alla gola. I carabinieri della compagnia di Casale Monferrato hanno fermato l'ex.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Vignale Monferrato. Loredana Ferrara uccisa a coltellate: fermato l’ex Silvio GambettaTragedia nel tardo pomeriggio del 20 aprile a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria, dove una donna di 53 anni, Loredana Ferrara, è stata... Femminicidio a Vignale Monferrato, Loredana Ferrara uccisa a coltellate in strada: fermato l’exVignale Monferrato, la 53enne uccisa con una coltellata alla gola Un’aggressione violenta, in piena strada, sotto gli occhi di un paese sotto shock. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Femminicidio a Vignale Monferrato, fermato l'ex convivente; Femminicidio a Vignale Monferrato: donna uccisa in strada con una coltellata alla gola; Loredana Ferrara, uccisa in strada con diverse coltellate alla gola: fermato l'ex compagno; Vignale Monferrato, uccisa per strada dall’ex convivente con una coltellata alla gola. Femminicidio a Vignale Monferrato: 53enne uccisa in strada a coltellate, fermato l’exUccisa a coltellate dall’ex compagno nel centro del paese a Vignale Monferrato: indagini su una relazione segnata da tensioni e possibili episodi di violenza pregressa. notizie.it Chi era Loredana Ferrara, uccisa con una coltellata alla gola a Vignale Monferrato: fermato l'ex compagnoFemminicidio a Vignale Monferrato: Loredana Ferrara, 52 anni, uccisa con una coltellata alla gola. Fermato l’ex convivente Silvio Gambetta ... tag24.it Accoltellata alla gola e uccisa in strada dall’ex compagno. È morta così a Vignale Monferrato, paese di meno di mille... Leggi l'articolo #cronaca - facebook.com facebook Vignale Monferrato, uccisa per strada a coltellate alla gola dall'ex convivente: fermato il killer x.com