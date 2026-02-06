Federico Buffa, noto narratore sportivo, si prepara a ricordare Kobe Bryant con un omaggio speciale il 12 febbraio. Lo spettacolo promette di riaccendere i ricordi e le emozioni di uno dei più grandi miti del basket, portando il pubblico tra successi e difficoltà affrontate da Bryant nel corso della sua carriera.

di Saverio Melegari Una delle voci narranti del teatro, legate allo sport, più intense, coinvolgenti ed affascinanti del palcoscenico italiano come Federico Buffa, sarà protagonista il 12 febbraio alle 20.45 al teatro Manzoni di Pistoia con la prima stagionale di ’ Otto Infinito ’, uno spettacolo interamente dedicato alla leggenda del basket mondiale Kobe Bryant (tragicamente scomparso nel gennaio 2020, ndr). È così che il percorso di vita, e di successi, del ’Mamba’ più famoso e apprezzato del mondo della pallacanestro apparirà sul palco di una delle città che lo ha visto bambino, ma già grande protagonista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I successi e le difficoltà superate. Buffa racconta un grande mito. L’omaggio a Kobe Bryant

Federico Buffa ha raccontato la figura di Kobe Bryant, definendolo uno spettacolo carico di emozioni.

