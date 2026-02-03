Federico Buffa racconta Kobe Bryant | Spettacolo carico di emozioni non è stata una storia facile

Federico Buffa ha raccontato la figura di Kobe Bryant, definendolo uno spettacolo carico di emozioni. Durante l’evento, ha ricordato l’intensità della sua carriera e la complessità della sua vita, ammettendo che non è stata una storia facile da vivere né da raccontare. La serata ha fatto emergere il forte legame tra il pubblico e il ricordo di uno dei più grandi giocatori di basket di sempre.

Fermo, 3 febbraio 2026 – Ci sono storie che non si finisce mai di raccontare, persone che lasciano un segno importante, anche quando se ne vanno senza morire davvero. Kobe Bryant è un personaggio così, non sembra se ne sia andato davvero il grande campione di basket, lo spiega bene Federico Buffa, giornalista sportivo che sa raccontare le storie, oggi uomo di teatro che quelle storie fa vivere sul palco. Buffa sarà al teatro dell'Aquila, il prossimo 9 febbraio, proprio con Otto infinito, Vita e Morte di un Mamba. Doveva essere solo un esperimento, un tentativo di spettacolo, è diventato un evento che si rinnova in tantissimi teatri e che andrà avanti per mesi.

