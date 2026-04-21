Un'intervista prevista a Belve con Federica Brignone potrebbe non essere trasmessa. Secondo fonti vicine alla produzione, la decisione di non mandarla in onda sarebbe stata presa di comune accordo tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli ufficiali o motivazioni specifiche. La notizia ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori, ma al momento non sono state fornite dichiarazioni ufficiali in merito.

L'intervista a Belve di Federica Brignone potrebbe non andare in onda. Una decisione - riferiscono i bene informati - decisa da entrambe le parti. Il risultato non avrebbe soddisfatto né la campionessa olimpica, né la conduttrice di Rai 2. Stando a Fanpage, che per primo rilancia l'indiscrezione, la messa in onda non avverrà ufficialmente per "motivi editoriali". Ma, raccontano i presenti, il motivo sarebbe la noia. L'intervista sarebbe stata "particolarmente noiosa" e priva di quei lampi che devono caratterizzare le interviste di Belve, da qui la scelta di evitare la messa in onda di comune accordo. Un caso simile a quello che era successo...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Federica Brignone, "l'intervista a Belve non va in onda": perché? Girano voci impazzite

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