Belve salta l’intervista a Federica Brignone | cosa è successo davvero dietro le quinte

Nella trasmissione Belve, l’intervista a Federica Brignone, già registrata alcune settimane fa, non sarà trasmessa come previsto. La decisione di saltare l’intervista è stata comunicata poco prima della messa in onda, senza ulteriori dettagli pubblici. La trasmissione aveva annunciato la presenza della sciatrice per un segmento dedicato alla sua carriera, ma poi ha deciso di non trasmetterlo.

Colpo di scena per la trasmissione Belve: l’intervista a Federica Brignone, già registrata nelle scorse settimane, non andrà in onda. La decisione, secondo quanto emerso, sarebbe stata presa per motivi editoriali dopo che il risultato finale non avrebbe convinto né la produzione né l’ospite. Fanpage riporta che l’incontro con Francesca Fagnani era particolarmente atteso, anche alla luce dei recenti successi della sciatrice, ma qualcosa pare non aver funzionato: l’intervista, a quanto riferito, non avrebbe infatti restituito quei momenti ironici e taglienti che caratterizzano da sempre il format, risultando invece più piatta del previsto. Proprio per questo, la scelta condivisa sarebbe stata quella di non mandarla in onda.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Belve, salta l’intervista a Federica Brignone: cosa è successo davvero dietro le quinte Notizie correlate Federica Brignone a Belve, salta l’intervista già registrata: “Non andrà in onda per scelta editoriale”Fanpage apprende della scelta di bloccare la messa in onda dell'incontro di Fagnani a Brignone. Belve Crime, salta l’intervista a Stefania Cappa: dietro il no spunta la richiesta chocSalta l’intervista più attesa Doveva essere uno dei momenti più discussi della nuova stagione, ma non se ne farà nulla. Aggiornamenti e dibattiti Belve, salta l’intervista a Federica Brignone: cosa è successo davvero dietro le quinteL intervista a Federica Brignone a Belve non andrà in onda dopo la registrazione per una scelta editoriale condivisa. cinemaserietv.it Federica Brignone a Belve, salta l’intervista già registrata: Non andrà in onda per scelta editorialeFanpage apprende della scelta di bloccare la messa in onda dell’incontro di Fagnani a Brignone. L’intervista della sciatrice a Belve non avrebbe soddisfatto le parti: È stata particolarmente noiosa. fanpage.it