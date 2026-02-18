Olimpiadi 2026 applausi per Federica Brignone all' arrivo al J-Medical

Federica Brignone è arrivata al J-Medical di Torino dopo l’infortunio subito il 3 aprile, che minacciava di impedirle di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina. La campionessa di sci ha ricevuto un caloroso benvenuto, con molti tifosi che le hanno rivolto applausi e incoraggiamenti. Il suo arrivo ha suscitato grande attenzione tra i presenti, desiderosi di sapere come procederanno le cure. L’atleta si è mostrata determinata a tornare in forma prima dell’inizio delle gare.

Tanti applausi per Federica Brignone al suo arrivo al J-Medical a Torino, dove l'olimpionica degli sci è stata curata dopo l' infortunio del 3 aprile scorso che rischiava di metterla fuori gioco per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. L'azzurra invece ha vinto due ori e ora si prende il giusto tributo dai tanti suoi fan, che hanno letteralmente imbrattato le parti sporche della sua auto griffata 'F. Brignone' con scritte per la loro beniamina: "Vai Fede", "La tigre". Prima di lei, a precederla, la compagna di nazionale Marta Bassino.