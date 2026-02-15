L'incredibile emozione di Federica Brignone incredula | All'arrivo sentivo solamente delle urla

Federica Brignone si è emozionata profondamente dopo aver vinto l’oro nel gigante, e ha detto di essere rimasta sorpresa da questa vittoria. Quando è arrivata al traguardo, ha sentito solo urla e non riusciva a credere di aver raggiunto un risultato così importante. La sua espressione di stupore si è vista chiaramente, anche tra le tante persone che la incitavano lungo il percorso.

Federica Brignone ha ammesso di aver sorpreso anche se stessa dopo l'oro anche nel gigante: "Sinceramente non capisco ancora nulla, all'arrivo sentivo solo delle urla. Non ho provato alcuna tensione, ho affrontato la gara come fosse una normale prova". I complimenti di Sofia Goggia che poi consola Della Mea, quarta e in lacrime: "Una beffa atroce, ma deve viverla come una conferma".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

