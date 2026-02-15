L'incredibile emozione di Federica Brignone incredula | All'arrivo sentivo solamente delle urla

Federica Brignone si è emozionata profondamente dopo aver vinto l’oro nel gigante, e ha detto di essere rimasta sorpresa da questa vittoria. Quando è arrivata al traguardo, ha sentito solo urla e non riusciva a credere di aver raggiunto un risultato così importante. La sua espressione di stupore si è vista chiaramente, anche tra le tante persone che la incitavano lungo il percorso.

Federica Brignone ha ammesso di aver sorpreso anche se stessa dopo l'oro anche nel gigante: "Sinceramente non capisco ancora nulla, all'arrivo sentivo solo delle urla. Non ho provato alcuna tensione, ho affrontato la gara come fosse una normale prova". I complimenti di Sofia Goggia che poi consola Della Mea, quarta e in lacrime: "Una beffa atroce, ma deve viverla come una conferma".🔗 Leggi su Fanpage.it Federica Brignone c’è per Milano-Cortina: “Come aver ripreso a camminare e dover correre i 100 metri” Federica Brignone sarà presente alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, come confermato dal presidente del CONI Luciano Buonfiglio. Federica Brignone ferma l’intervista e scoppia a piangere: “Non ce la faccio davanti a lei” Federica Brignone, recentemente tornata alle gare dopo un grave infortunio, ha concluso al sesto posto nello slalom gigante di Kornplatz. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milano-Cortina, Tamberi 'emozione incredibile, aria olimpica tangibile'; L'emozione di Arianna la portabandiera: Sarà veramente incredibile; QUALCOSA DI INCREDIBILE, NON ME LO SAREI MAI IMMAGINATO le parole della straordinaria Brignone; Mai nella vita avrei pensato di vincere, è qualcosa di incredibile: l’emozione di…. L'emozione di Arianna la portabandiera: «Sarà veramente incredibile»Dall’esperienza a Pyeongchang a Milano, Arianna Fontana condivide il suo entusiasmo: «È incredibile portare la bandiera in casa mia», tra tifosi, familiari e gare proiettate in città ... lasicilia.it Olimpiadi Milano-Cortina 2026: c’è lo stesso allenatore per tutti i pattinatori? L’incredibile storia di Benoit RichaudQualcuno se ne sarà accorto guardando il programma di corto maschile del pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Una strana sensazione, come di aver già visto la stessa persona, p ... strettoweb.com Federica Brignone ha vinto la medaglia d'oro nello slalom gigante di Milano-Cortina 2026. Ha quindi vinto un altro oro, dopo quello in Super G. Sì, come Alberto Tomba a Calgary. C’è riuscita nonostante il terribile infortunio di 318 giorni fa, la rottura di tibia, pe facebook SOVRANNATURALE FEDERICA BRIGNONE Secondo oro ed avversarie costrette ad inginocchiarsi per tributarle il giusto merito, scrivendo - anche loro - una ancora più fantastica ed indelebile pagina di sport x.com