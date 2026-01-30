Questa mattina si è svolta a Rimini la presentazione del nuovo Piano Urbanistico Generale, un passo fondamentale per il futuro della città. Il presidente Bernabè ha spiegato che si tratta di un’opportunità per fermarsi e ripensare lo sviluppo urbano, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e la gestione dello spazio pubblico. La città si prepara a un grande cambiamento, e le decisioni prese nelle prossime settimane potrebbero definire il volto di Rimini per molti anni.

Presidente Bernabè, parliamo dell’avvio del nuovo Pug. Perché oggi è così importante per Rimini? "Perché è una grande occasione per fermarsi e riflettere sulla Rimini che vogliamo. Il Pug non è solo uno strumento tecnico: è una scelta politica e culturale. Serve a definire i limiti della crescita e a puntare sulla rigenerazione urbana, considerando il suolo un bene comune, come l’acqua o l’aria. Dobbiamo crescere meglio, non semplicemente di più". Che rischi vede se non si cambia approccio? "Il rischio è seguire una logica di inurbamento e gentrificazione come è successo a Milano: città sempre più attrattive per i ceti ricchi e sempre più espulsive per quelli popolari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Pug, la sfida decisiva per il futuro della città"

Approfondimenti su Pug Rimini

Brindisi affronta ancora le conseguenze di anni di ritardi e decisioni mancanti, che hanno compromesso lo sviluppo dei suoi quartieri e gli investimenti futuri.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pug Rimini

Argomenti discussi: Pug, la sfida decisiva per il futuro della città.

Pug, la sfida decisiva per il futuro della cittàPresidente Bernabè, parliamo dell’avvio del nuovo Pug. Perché oggi è così importante per Rimini? Perché è una grande occasione per ... ilrestodelcarlino.it

Sfida contro Draghi Bat, valevole per la prima giornata del girone di ritorno Puglia-Calabria - facebook.com facebook