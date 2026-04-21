Fed sotto pressione | Warsh sfida Trump e preme per la riforma

Durante un'udienza davanti alla Commissione bancaria del Senato, Kevin Warsh ha dichiarato di non voler rappresentare le volontà dell’attuale presidente degli Stati Uniti e ha sottolineato l’importanza di mantenere l’indipendenza della Federal Reserve. La sua posizione si inserisce in un clima di crescente pressione sulla banca centrale, mentre si discute di possibili riforme e di un ruolo più diretto del governo nelle decisioni di politica monetaria.

Davanti alla Commissione bancaria del Senato, Kevin Warsh ha respinto le accuse di voler agire come un esecutore delle volontà di Donald Trump, rivendicando la necessità di preservare l’autonomia della Federal Reserve. Il candidato alla guida dell’istituzione monetaria ha affrontato un interrogatorio serrato che ha toccato temi che spaziano dalla gestione dei tassi d’interesse alla trasparenza dei suoi patrimoni personali, in un clima dove la maggioranza repubblicana al Senato appare estremamente fragile. Il confronto con la senatrice Elizabeth Warren ha evidenziato le profonde crepe ideologiche sulla gestione della banca centrale. La.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fed sotto pressione: Warsh sfida Trump e preme per la riforma Notizie correlate Borse chiudono toniche, Trump sceglie Warsh per la FedUltima seduta della settimana in denaro per le Borse europee, dove spiccano i guadagni di Milano e Madrid sostenute dal settore bancario. Leggi anche: Falco a metà: Trump sceglie Kevin Warsh per guidare la Fed Altri aggiornamenti Temi più discussi: Trump sfida Powell: Fed nel caos sulla successione; Kevin Warsh potrebbe diventare il presidente della Fed più ricco di sempre: patrimonio oltre i 100 milioni di dollari; Fed, Warsh in bilico prova a convincere il Senato: La banca centrale deve rimanere indipendente; Dollaro sotto pressione con fase risk-on. Tra i catalyst audizione di Warsh. Ac?iunile au sc?zut pe 21 aprilie în urma comentariilor lui Warsh ?i înainte de publicarea rezultatelor financiare. Fi?i aten?i la ultimatumul SUA adresat Iranului.La Fed ha fatto un errore fatale nel lasciar salire l'inflazione. Serve un cambio di policy, così il futuro presidente della Fed nell'audizione in Parlamento. L'attesa per i conti di Tesla e l'incer ... firstonline.info USA: Warsh, Fed orientata alle riforme può fare la differenzaLa Federal Reserve (Fed, la banca centrale degli USA) ha due strumenti: la politica monetaria e la credibilità. swissinfo.ch Petrolio in rialzo, mercati sotto pressione Tensioni nello Stretto di Hormuz spingono il greggio e aumentano la volatilità sui mercati. Tra attese sulla Fed e trimestrali sopra le stime, riflettori puntati su Tesla, Boeing e Intel. facebook Inflazione USA accelera spinta dall’energia. Fed sotto pressione • L’inflazione statunitense ha registrato a marzo l’aumento più marcato degli ultimi quasi quattro anni, spinta dal balzo dei prezzi della benzina in seguito al conflitto con l’Iran. A spi… x.com