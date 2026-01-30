Falco a metà | Trump sceglie Kevin Warsh per guidare la Fed

Donald Trump ha deciso di puntare su Kevin Warsh per guidare la Federal Reserve. Dopo averlo considerato nel 2018 senza successo, l’ex presidente ha scelto di nominarlo questa volta, puntando a influenzare le decisioni della banca centrale americana. La nomina di Warsh segna un passo importante nel suo tentativo di lasciare un’impronta più forte sulla politica economica degli Stati Uniti.

Kevin Warsh è stato scelto da Donald Trump per guidare la Federal Reserve. Per l’ex membro del Board of Governors della banca centrale Usa la successione a Jerome Powell, da maggio, concretizzerà una rivincita rispetto al 2018, quando The Donald scelse l’attuale presidente a suo discapito. Nato a Albany, capitale dello Stato di New York, nel 1970 Warsh ha vinto da finisseur una volata ristretta con Kevin Hassett, capo del consiglio economico della Casa Bianca, e Rick Rieder, capo del Fixed Income di BlackRock, principalmente per un dato di fatto: è la “colomba” più prudente tra i favorevoli, in linea di principio, alla politica di Trump di spingere per il taglio dei tassi della Federal Reserve. 🔗 Leggi su It.insideover.com

