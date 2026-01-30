Borse chiudono toniche Trump sceglie Warsh per la Fed

Le Borse europee chiudono in rialzo nell’ultima seduta della settimana. Milano e Madrid fanno meglio, trainate dal settore bancario. I mercati si sono mossi con ottimismo, anche grazie alla scelta di Trump di nominare Warsh alla guida della Federal Reserve.

Ultima seduta della settimana in denaro per le Borse europee, dove spiccano i guadagni di Milano e Madrid sostenute dal settore bancario. Il contesto resta comunque di elevata attenzione, con gli occhi al prossimo cambio al vertice alla Federal Reserve. Sul fronte macroeconomico, la crescita del PIL italiano, nel quarto trimestre del 2025, si attesta allo 0,3% rispetto al trimestre precedente, risultando superiore al +0,1% del trimestre precedente ed al +0,2% del consensus. La crescita tendenziale si attesta allo 0,8% rispetto allo stesso trimestre del 2024. Segnali di recupero dall'economia tedesca nel 4° trimestre del 2025.

