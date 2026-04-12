Elezioni comunali a Pistoia Torselli Fdi | Con Celesti la città va al cambiamento con la Sinistra torna indietro

Durante le elezioni comunali a Pistoia, Francesco Torselli di Fratelli d’Italia ha commentato la candidatura di Celesti, affermando che con questa scelta la città si direzionerebbe verso un cambiamento, mentre con la sinistra si tornerebbe indietro. La presentazione ufficiale del candidato ha attirato l’attenzione dei media locali, e le dichiarazioni di Torselli sono state diffuse attraverso vari canali di comunicazione. La campagna elettorale si sta intensificando in vista del voto.

Francesco Torselli, eurodeputato Fratelli d’Italia, dopo la presentazione della candidatura di Antonino Trimboli al Consiglio comunale di Pistoia con la candidata sindaca, attuale facente funzione, Anna Maria Celresti, ha dichiarato: “L'altra sera, a Pistoia, si è vista chiaramente la differenza tra due modi opposti di stare nelle istituzioni: da una parte chi vive il proprio ruolo come servizio alla comunità, dall’altra chi lo interpreta come una semplice posizione di potere. Per questo sostenere Anna Maria Celesti, che rappresenta la continuità con il lavoro portato avanti da Alessandro Tomasi, capace di rivoluzionare Pistoia dopo decenni di immobilismo, è un dovere verso la comunità" L'articolo proviene da Firenze Post.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Elezioni comunali a Pistoia, Torselli (Fdi): “Con Celesti la città va al cambiamento, con la Sinistra torna indietro” Elezioni Comunali Pistoia: Celesti ufficializza candidatura a sindaco per il Centrodestra. “Gabriele Sgueglia sarà il mio vice”PISTOIA – I pistoiesi lo sapevano già ma oggi, 21 febbraio 2026, è arrivata la conferma. Pistoia, ecco la quadra del centrodestra. Celesti correrà per la conferma. Sgueglia e FdI si fanno da partePistoia, 16 febbraio 2026 – Uno dei due alza le braccia e fa un passo di lato, mentre l’altra incassa il supporto del suo partito (Forza Italia),...