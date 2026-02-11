Giornata del ricordo Montemaggi Fdi | Il silenzio del consiglio comunale non passa inosservato

A Savignano sul Rubicone, il Consiglio comunale si è riunito senza discutere delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, lasciando molti cittadini delusi. Montemaggi di Fratelli d’Italia ha criticato il silenzio dell’amministrazione, che in questa giornata simbolica non ha dedicato parole alle tragedie di quegli eventi. La decisione di non affrontare l’argomento ha suscitato polemiche e qualche protesta tra chi si aspettava almeno un richiamo alle vittime.

"Nel giorno in cui l'Italia celebra la Giornata del Ricordo, a Savignano sul Rubicone si è svolto il Consiglio comunale senza alcun riferimento alle vittime delle foibe e all'esodo giuliano-dalmata. Una mancanza che non può passare inosservata. Il 10 febbraio non è una ricorrenza simbolica o di.

