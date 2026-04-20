Crans Montana fatture da migliaia di euro ai feriti Bertolaso | Nessuno sborserà un euro

Dopo l'incendio verificatosi al locale 'Le Constellation' di Crans-Montana durante la notte di Capodanno, sono stati inviati conti per le cure mediche prestate agli infortunati, con importi che variano da 17.000 a 66.000 euro. Le fatture riguardano trattamenti ospedalieri in Svizzera e includono costi anche per brevi ricoveri prima del trasferimento in elicottero verso Milano. Bertolaso ha dichiarato che nessuno dovrà pagare nulla.

(Adnkronos) – Conti da 17mila a 66mila euro per le cure prestate negli ospedali svizzeri nei giorni successivi all'incendio di Capodanno al locale 'Le Constellation' di Crans-Montana, migliaia di euro anche per poche ore di ricovero, prima del trasporto d'urgenza in elicottero a Milano. Sono le cifre che le famiglie dei ragazzi rimasti feriti nel rogo hanno potuto leggere in alcune email arrivate dalle strutture elvetiche. Fatture in cui viene precisato che non è necessario pagare, ma che hanno suscitato disappunto e dispiacere nei genitori dei giovani pazienti, ancora adesso alle prese con il lungo percorso di recupero dopo i gravi danni subiti.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Leggi anche: Rogo di Crans Montana: l’ospedale di Sion invia fatture da decine di migliaia di euro ai feriti. L’ambasciatore: “Nulla è dovuto” Crans-Montana, arrivano le fatture ai feriti per i giorni di ricovero in Svizzera: ?importi tra 16.000 e 66.000 euroL'ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato nei giorni scorsi, a tre famiglie di feriti italiani nel rogo del Le Costellation a Crans... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sindaco di Crans-Montana, 'problemi nei controlli? Non lo sapevo'; Crans-Montana, interrogato l'ex municipale responsabile della sicurezza; USA-Iran: vincitori e perdenti - Vietare i social ai minori di 16 anni: soluzione o alibi?; Crans-Montana, i coniugi Moretti indagati anche a Roma. La procura: Omicidio plurimo colposo. Crans Montana, l’ospedale di Sion invia le fatture ai familiari dei feriti: cifre choc fino a 75mila euroDopo il rogo di Crans-Montana, le maxi fatture degli ospedali svizzeri riaccendono rabbia e polemiche tra le famiglie dei giovani feriti. notizie.it Crans Montana, gli ospedali svizzeri emettono fattura: fino a 67mila euro per poche ore di ricoveroL’ambasciatore Cornado vola a Berna: L’Italia non pagherà. Obiettivo è che ogni singola spesa sanitaria sia a carico delle autorità elvetiche ... dire.it L'ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato nei giorni scorsi, a tre famiglie di feriti italiani nel rogo del Le Costellation a Crans Montana, la fattura relativa alle spese sanitarie sostenute per la cura dei ragazzi nei giorni immediatamente successivi alla facebook Arrivano le fatture per i feriti di Crans Montana, l'ambasciatore 'nulla è dovuto'. Inviate a tre famiglie italiane dall'ospedale di Sion. L'avvocato: 'Inopportuno'. #ANSA x.com