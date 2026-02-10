Crans Montana l’annuncio di Bertolaso sui feriti ricoverati

A Crans Montana, l’incendio di Capodanno ha lasciato dietro di sé un bilancio pesante. Bertolaso ha annunciato che diversi giovani sono ancora ricoverati in ospedale, a settimane di distanza dal fuoco. La comunità si stringe intorno a chi sta combattendo contro le ferite, mentre le fiamme continuano a essere al centro dell’attenzione.

L’incendio scoppiato nella notte di Capodanno a Crans Montana continua a lasciare un segno profondo, non solo per la violenza delle fiamme ma anche per le conseguenze che, a distanza di settimane, ancora coinvolgono i giovani rimasti feriti. Un episodio che ha scosso l’opinione pubblica tra Svizzera e Italia, riportando al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nei locali e della gestione delle emergenze in contesti affollati. >> Va in ospedale con la mamma, l’orrore. Chi è stato a farle questo Nei giorni immediatamente successivi al rogo, la priorità assoluta è stata il soccorso dei ragazzi più colpiti, molti dei quali trasportati d’urgenza in Lombardia.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Crans Montana Incendio

L’incendio scoppiato nella notte di Capodanno a Crans Montana ha causato diversi feriti, ancora ricoverati a distanza di settimane.

Bertolaso annuncia l’arrivo di un nuovo antibiotico di ultima generazione destinato ai pazienti feriti nell’incendio di Crans-Montana, ora ricoverati a Niguarda.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Crans-Montana, Bertolaso: 6 ragazzi italiani in Svizzera. Condizioni gravi

Ultime notizie su Crans Montana Incendio

Argomenti discussi: Strage di Crans-Montana, morto ragazzo di 18 anni: tragico annuncio delle autorità, il bilancio si aggrava; Rapallo, il Circolo Golf e Tennis ricorda 'Galep': un logo per Emanuele Galeppini, campioncino di golf morto nel rogo di Crans Montana; Crans-Montana, sale a 41 il bilancio delle vittime: morto un 18enne svizzero; Crans-Montana, il ricordo. I 100 giorni alla maturità diventano memoria. Il tributo al Cocoricò.

Crans-Montana, tutti i feriti a Milano «sono fuori pericolo di vita»: l'annuncio di BertolasoI feriti nel rogo di capodanno a Crans-Montana ricoverati a Milano sono tutti «fuori imminente pericolo di vita» e quelli che al Niguarda ... msn.com

Crans-Montana, tutti i feriti ricoverati a Milano sono fuori pericolo di vita: «Sarà un percorso lungo, ma siamo soddisfatti»MILANO - I feriti nel rogo di capodanno a Crans-Montana ricoverati a Milano sono tutti «fuori imminente pericolo di vita» e quelli che al Niguarda erano in terapia intensiva sono ... ilgazzettino.it

Bertolaso: "I feriti di Crans Montana ricoverati a Milano non son più in pericolo di vita". Al Niguarda tutti fuori dalla terapia intensiva, una 55enne è stata dimessa #ANSA - facebook.com facebook

Le aspettative di una sentenza severa dopo la catastrofe dell’incendio di Crans-Montana sono elevate. Ma molte persone resteranno deluse, come accadde nel 2000 con l’incendio nella località sciistica austriaca di Kaprun. x.com