La premier ha commentato le fatture ricevute da famiglie di giovani feriti nell’incendio di Crans durante il Capodanno. Le fatture, provenienti da ospedali svizzeri, ammontano a circa 70mila euro per ciascun paziente. Meloni ha dichiarato di aver preso provvedimenti per bloccare questa richiesta di pagamento. La vicenda riguarda le spese mediche sostenute dai giovani coinvolti nell’incidente.

La premier Meloni ha espresso profonda indignazione a seguito della ricezione di fatture ospedaliere svizzere che richiedono cifre enormi alle famiglie dei giovani rimasti feriti durante l’incendio avvenuto a Crans durante il Capodanno. Il documento contabile inviato da una struttura sanitaria elvetica per un ricovero durato solo poche ore ammonta infatti a 70mila euro. L’intervento diplomatico e lo scontro con la burocrazia medica. Il caso solleva interrogativi sulla gestione amministrativa delle spese sanitarie transfrontaliere, dopo che la guida del governo ha definito l’accaduto come una vera e propria beffa e un insulto, attribuendo la responsabilità di tale richiesta a una gestione burocratica priva di umanità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fattura da 70mila euro per i feriti di Crans: Meloni ferma l’errore

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