Atletica Cross Country Day Lo scettro a Sofia Cafasso Suo il titolo provinciale

Il Cross Country Day a Rubiera ha visto trionfare Sofia Cafasso, che si è aggiudicata il titolo provinciale. L’evento ha riunito atleti di diverse categorie, confermando l’importanza di questa disciplina nel panorama sportivo locale. La competizione ha offerto un’occasione per valorizzare il talento e la dedizione degli atleti coinvolti, contribuendo alla crescita dell’atletica nella provincia.

A Rubiera è andato in scena il Cross Country Day che ha assegnato i titoli di campioni provinciali Fidal di corsa campestre nelle varie categorie. Ben 316 atleti al via, dagli esordienti di 5 anni sino ai master di 70. Tra i maschi si è presentato al via l’azzurro Giuseppe Gravante della Corradini che ovviamente ha vinto la gara senior di km 4 in 12’27’’, sopravanzando due compagni di squadra: secondo e primo junior Matias Costi in 12’49’’, su Mirko Masetti in 13’26’’; a seguire Saimir Xhemalaj e la prima Promessa, Alessandro Bellini dell’Atletica Guastalla Reggiolo, in 13’39’’. Tra le donne, la campionessa provinciale è Sofia Cafasso, ancora Corradini, in 11’’54, nettamente su Carlotta Denti e Giulia Ingrami (prima junior), tutte del team gialloverde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Atletica, Cross Country Day. Lo scettro a Sofia Cafasso. Suo il titolo provinciale Approfondimenti su Cross Country Day Trofeo Cittadella: alla Fratellanza 1874 un altro titolo provinciale di cross per società Presentato il 69esimo Campaccio Cross Country: l’Italia si affida ancora a Nadia Battocletti Il 69esimo Campaccio Cross Country è stato ufficialmente presentato a Milano, presso la sede di Banco BPM. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Cross Country Day Argomenti discussi: Atletica, Cross Country Day. Lo scettro a Sofia Cafasso. Suo il titolo provinciale; Weekend ricco di emozioni per i giovani atleti della SG La Patria; Il Campaccio Cross Country. Occhi puntati sulle atlete. Tutto il tifo per Battocletti; Dove vedere il Campaccio in tv e in streaming. Atletica, Cross Country Day. Lo scettro a Sofia Cafasso. Suo il titolo provincialeA Rubiera è andato in scena il Cross Country Day che ha assegnato i titoli di campioni provinciali Fidal di corsa campestre nelle varie categorie. ilrestodelcarlino.it Nadia Battocletti vince il World Cross Country Tour! La migliore al mondo nelle corse campestri, trofeo difesoNadia Battocletti ha vinto il World Athletics Cross Country Tour, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle corse campestri. Per la ... oasport.it Nadia Battocletti e il burundese Egide Ntakarutimanavincono il 69° Campaccio Cross Country - facebook.com facebook #RomaMilan | protestano i giallorossi nel finale per un altro tocco di mano in area: sul cross di Wesley c’è il contatto mano pallone di Pulisic. A differenza del tocco di Bartesaghi, qui il braccio sinistro non può considerarsi aumento di volume: anche se non atta x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.