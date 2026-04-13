La Procura di Caltanissetta ha presentato una richiesta di archiviazione per uno dei filoni dell’inchiesta sulle stragi del 1992, riguardante le bombe esplose a Capaci e a Via D’Amelio. La richiesta, rivolta al giudice per le indagini preliminari, riguarda un fascicolo aperto su alcuni aspetti legati alle stragi, che al momento coinvolgono soggetti ignoti. La decisione finale sarà presa dal tribunale competente.

Archiviare uno dei filoni d’inchiesta, a carico di ignoti, sulle stragi di Capaci e Via D’Amelio: è quanto ha chiesto la Procura di Caltanissetta in merito all’indagine che riguardava la pista del dossier “ Mafia e appalti “ come una delle moventi che sarebbe alla base delle stragi costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte dei due magistrati. Il filone di inchiesta ( contro ignoti ) riguarda la parte dell’indagine coordinata dalla Procura nissena sulle bobine e i brogliacci dell’inchiesta Mafia e appalti – nel filone legato alle intercettazioni trasmesse da Massa Carrara nel 1991 – ritenuti distrutti, ma i brogliacci sono stati ritrovati di recente dalla Guardia di finanza di Caltanissetta, in un archivio della sede palermitana.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stragi del ’92, la Procura di Caltanissetta chiede l’archiviazione di uno dei filoni sul dossier Mafia e appalti

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