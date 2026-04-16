Un dossier delicato, che avrebbe potuto mettere in discussione molti interessi, sembra essere stato evitato o nascosto. Si parla di tentativi di insabbiamento e di un collegamento tra l’attentato di via D’Amelio e diversi ambienti istituzionali e aziendali, che spaziano dai municipi siciliani ai grandi centri industriali del Nord e alle istituzioni romane. La vicenda coinvolge anche l’attività di alcuni uffici tecnici e manager, senza che siano stati ancora chiariti tutti i dettagli.

C'è un filo rosso, invisibile, che lega il tritolo di via D'Amelio ai grandi uffici tecnici dei comuni siciliani, alle scrivanie dei manager dei colossi industriali del Nord e alle stanze ovattate dei palazzi romani. Non è solo un'ipotesi investigativa, ma il cuore pulsante di una ricostruzione attenta e dettagliata firmata dal procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca e che scava nelle ferite mai rimarginate del 1992. La Procura nissena mette nero su bianco una verità scomoda: la causale delle stragi non fu solo la vendetta contro il Maxiprocesso, ma la necessità di fermare un'indagine che stava per scoperchiare la «centrale unica» del malaffare.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Quel dossier che Falcone e Borsellino non dovevano aprire. E i tentativi di insabbiarlo

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