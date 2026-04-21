Farwest- Mafia e Appalti

FarWest riprende l’indagine sui possibili collegamenti tra il dossier “mafia-appalti” e le stragi che hanno causato la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La trasmissione approfondisce le relazioni tra organizzazioni criminali e appalti pubblici, senza avanzare ipotesi, concentrandosi su fatti e documenti disponibili. Il programma si propone di chiarire eventuali connessioni tra le indagini giudiziarie e gli eventi che hanno segnato la storia italiana.

FarWest torna a puntare i riflettori sui possibili legami tra il dossier “mafia-appalti” e le stragi che costarono la vita a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Torniamo sulle intercettazioni recenti che coinvolgerebbero il senatore del Movimento 5 Stelle Roberto Scarpinato e il giudice Gioacchino Natoli. In quelle conversazioni, Natoli si lascia andare a giudizi pesanti sull'ex collega Borsellino, arrivando – secondo quanto emerge – a definirlo con un insulto grave, “coglione”, e a esprimere valutazioni fortemente critiche anche nei confronti della sua famiglia. Parole che riaprono una ferita ancora aperta nella memoria pubblica e istituzionale del Paese.🔗 Leggi su Iltempo.it

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