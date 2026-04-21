Farnesina ' Italia rispetta sanzioni alla Libia esenzioni per addestramento'

Il ministero degli Esteri ha dichiarato che l’Italia rispetta le sanzioni imposte alla Libia e che sono previste esenzioni per le attività di addestramento, da notificare preventivamente su richiesta del ministero della Difesa. La posizione è stata ribadita in seguito alle recenti risoluzioni delle Nazioni Unite, che hanno aggiornato le misure di sanzione e le relative eccezioni. Nessuna altra informazione o dettaglio è stato fornito in merito.

"Restiamo convinti del concreto rispetto dell'impianto sanzionatorio da parte dell'Italia, anche considerando che le più recenti risoluzioni dell'Onu introducono delle misure di esenzione per le attività addestrative, pur da notificare preventivamente su impulso del ministero della Difesa". Lo sottolinea una nota della Farnesina ricordando che "l'Italia ha risposto alle osservazioni del panel di esperti tecnici sulla Libia". "Viene chiarito - prosegue la Farnesina - che è stata svolta e viene svolta attività di addestramento a beneficio delle Forze Armate libiche. L'azione, senza fornitura di armamenti, viene eseguita in linea con la "roadmap" delle Nazioni Unite e anche insieme nostri principali partner, che riconoscono e ringraziano l'Italia per il ruolo svolto".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Farnesina, 'Italia rispetta sanzioni alla Libia, esenzioni per addestramento' Notizie correlate Scuola e famiglia: nuove sanzioni non rispetta l’obbligoIl pomeriggio di questo martedì 21 aprile, alle ore 15, l’Aula Magna dell’Istituto Pacifici e De Magistris di Sezze diventerà il centro di un... Attacchi hacker, Tajani presenta nuova sala operativa alla Farnesina. "L’Italia è all’avanguardia"Un altro motivo di vanto per l’Italia e il governo Meloni è l’inaugurazione da parte del ministro degli Esteri Antonio Tajani, alla Farnesina, della...