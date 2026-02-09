Tajani ha aperto una nuova sala operativa alla Farnesina, un passo avanti contro gli attacchi hacker. La struttura, chiamata Csirt, aiuta a monitorare e rispondere rapidamente agli incidenti di sicurezza informatica. Il ministro degli Esteri sottolinea che l’Italia si posiziona all’avanguardia nel settore, rafforzando la difesa digitale del Paese.

Un altro motivo di vanto per l’Italia e il governo Meloni è l’inaugurazione da parte del ministro degli Esteri Antonio Tajani, alla Farnesina, della nuova sala operativa Csirt (Computer Security Incident Response Team), letteralmente una “Squadra di risposta agli incidenti di sicurezza informatica” che possiede tecnologie specialistiche per rafforzare il monitoraggio e l'analisi degli eventi di sicurezza informatica dell'Amministrazione. Le parole di Tajani. “ In tempi di guerra ibrida dobbiamo rafforzare gli strumenti contro gli attori ostili. Ho inaugurato oggi la nuova Sala Cyber della Farnesina per rispondere in modo sempre più efficace alle minacce ibride e agli attacchi cibernetici che sono ormai molto frequenti”, scrive Tajani sull’account X. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Attacchi hacker, Tajani presenta nuova sala operativa alla Farnesina. "L’Italia è all’avanguardia"

Le autorità italiane hanno bloccato alcuni attacchi hacker provenienti dalla Russia.

L’ambasciata russa a Roma risponde alle parole di Tajani, ministro degli Esteri italiano.

