Martedì 21 aprile alle 15, l’Aula Magna dell’Istituto Pacifici e De Magistris a Sezze ospiterà un incontro tra scuola e famiglia. L’obiettivo dell’appuntamento è discutere delle recenti sanzioni legate al rispetto dell’obbligo scolastico, un tema che coinvolge direttamente studenti e genitori. L’evento si svolge nel contesto di un confronto aperto sulla corretta gestione delle responsabilità educative e delle normative vigenti.

Il pomeriggio di questo martedì 21 aprile, alle ore 15, l’Aula Magna dell’Istituto Pacifici e De Magistris di Sezze diventerà il centro di un confronto cruciale per il futuro educativo dei giovani del territorio. L’incontro, focalizzato sulla prevenzione della dispersione scolastica, coinvolgerà direttamente le famiglie degli studenti che stanno affrontando il biennio obbligatorio, con l’obiettivo di costruire un ponte tra il sistema formativo, le istituzioni locali e la sfera privata delle mura domestiche. L’iniziativa nasce da una sinergia diretta tra la dirigente scolastica Marra e il sindaco Lucidi, che vedono nella collaborazione tra scuola e amministrazione lo strumento principale per proteggere il diritto allo studio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuola e famiglia: nuove sanzioni non rispetta l’obbligo

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